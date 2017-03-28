Кличко є фаворитом у поєдинку з Джошуа - Пітер Ф'юрі

Дядько і тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі вважає українця Володимира Кличка фаворитом в бою зі своїм співвітчизником Ентоні Джошуа, повідомляє Boxing News з посиланням на On The Ropes Boxing Radio.

“Я думаю, що у Джошуа хороші шанси. У нього дуже кмітливий, дуже розумний тренер - Роб Маккракен. Я думаю, що це буде хороший бій, але Кличко може виявитися занадто досвідченим для Джошуа", сказав Ф'юрі.

"Якщо Джошуа добереться до Кличка, він відправить Володимира "спати", а якщо Володимир добереться до нього - аналогічно. Але я схиляюся до перемоги Кличка в цьому бою", - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.