Володимир Кличко хотів би завершити кар`єру боєм на НСК "Олімпійський"

Відомий український боксер Володимир Кличко зізнався, що хотів би провести свій прощальний бій в Києві на НСК «Олімпійському», передає 24boxing.com.ua.

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«Ця арена задовольняє всі вимоги для організації та проведення чемпіонських боїв. НСК «Олімпійський», на якому відбувся фінал Євро-2012, нічим не поступається кращим німецьким стадіонам. Але тут потрібно, аби збіглося кілька складових. Зі свого боку, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок у Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій», - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, 28 квітня Володимир Кличко вийде в ринг проти британця Ентоні Джошуа. Раніше Віталій Кличко заявив, що очікує від брата гарного бою з Джошуа.