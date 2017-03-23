Ломаченко увійшов у десятку кращих боксерів світу за версією The Ring

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко увійшов в десятку кращих боксерів світу "Pound-for-pound" за версією авторитетного журналу The Ring, передає Sport.ua.

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Українець, якого 8 квітня в рамках великого вечора боксу належить зустрітися з Джейсоном Сосою, зайняв шосту позицію. А ось Роман Гонсалес, який програв у вихідні Вісаксілу Вангеку, опустився відразу на три позиції і втратив першу сходинку рейтингу, поступившись чемпіону світу в напівважкій вазі за версіями WBA/WBO/IBF Андре Уорду. На другому місці росіянин Сергій Ковальов, на третьому - казах Геннадій Головкін, на п'ятому - американець Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P за версією The Ring:

1. Андре Ворд

2. Сергій Ковальов

3. Геннадій Головкін

4. Роман Гонсалес

5. Теренс Кроуфорд

6. Василь Ломаченко

7. Гільєрмо Рігондо

8. Сауль Альварес

9. Сінсуке Яманака

10. Наоя Інуе

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Ломаченко отримав приз за найкращий нокаут року.