У Шелестюка через травму зірвався бій у США

Бронзовий призер Олімпіади в Лондоні і володар титулів Інтерконтинентального чемпіона WBA та чемпіона WBO NABO Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) через травму не вийде на ринг 14 квітня в США, де його суперником повинен був стати Малік Хоукінс (10-0, 7 КО), як повідомляє ZN.UA.

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"Тарас біг і підвернув ногу. Все виглядало дуже погано, тому ми повинні були виключити його з цього шоу. Повернення? Якщо набряк пройде і він знову зможе бігати, то, напевно, його наступний бій пройде в червні", - сказав промоутер Метт Роуленд.

Українець в останній раз боксував у листопаді минулого року, коли зумів здолати американця з мексиканським корінням Джеймі Ерреру рішенням суддів.

Нагадаємо, свої два титули Шелестюк виграв у Лас-Вегасі 6 листопада 2015 року, зумівши здолати одноголосним рішенням суддів росіянина Асланбека Козаєва.