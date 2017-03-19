Чемпіон світу з боксу в середній вазі Головкін захистив свої титули у бою з американцем Джейкобсом

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF та IBO в середній вазі казахстанець Геннадій Головкін захистив свої титули в дуже непростому бою з американцем Деніелом Джейкобсом, перемігши його одноголосним рішенням суддів, повідомляє Boxing News.

Джейкобс дуже добре почав бій, багато рухаючись і не даючи Головкіну вийти на ударну дистанцію. Вдалося це зробити Геннадію тільки в четвертому раунді, коли він зловив Джейкобса важким ударом правою і відправив його в нокдаун. Але Деніел був зібраний і не дав Головкіну розвинути свій успіх.

Крім постійного руху та роботи на контратаках, Джейкобс здивував Головкіна також зміною стійок - переходячи з стійки правші в стійку лівші і навпаки. Але і у Головкіна були успіхи в атаці, особливо коли йому вдавалося проводити джеби і праві аперкоти.

В цілому бій був дуже близьким, але рішення суддів було одноголосним - 115:112, 115:112 і 114:113 на користь Геннадія Головкіна.

Після бою американець заявив, що судді його просто пограбували, вважаючи зайві пари ударів в бік казахстанця. У свою чергу, Головкін "без проблем погодиться" на реванш з Джейкобсом.