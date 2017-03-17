Боксер Джошуа мріє стати першим спортсменом-мільярдером в історії Великобританії

Чемпіон світу за версією IBF, британський боксер Ентоні Джошуа, якому незабаром належить зустрітися в рингу з Володимиром Кличком, заявив, що мріє стати першим спортсменом-мільярдером в історії Великобританії, повідомляє Братство Кличко.

Перша мета для Джошуа – перевершити рекорд Девіда Бекхема, який до виходу «на пенсію» зі статком у 284 мільйони фунтів був найбагатшим британським спортсменом в історії. На думку Ентоні, свій мільярд він має заробити до того, як прийме рішення повісити рукавички на цвях. А якщо Джошуа вдасться подвоїти суму, зароблену Бекхемом, тоді його метою має стати Флойд Мейвезер – боксер, який заробив у ринзі більше всіх.

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«Коли я тільки починав свій спортивний шлях, завдання полягало в тому, щоб стати мільйонером, - цитує Джошуа The Sun з посиланням на журнал GQ. – Але зараз є пенсіонери, які «коштують» мільйони тільки через ціни на нерухомість. Таким чином, думаю про те, що потрібно бути мільярдером. Бути мільйонером добре, але ви повинні думати про більше. Якщо я зароблю 10 мільйонів фунтів в майбутньому бою, то моя наступна задача повинна полягати в тому, щоб заробляти в 10 разів більше. І якщо я доберуся до суми в 100-150 мільйонів фунтів, чому б не піти на мільярд?».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.