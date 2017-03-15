Український чемпіон світу з боксу Ломаченко отримав приз за найкращий нокаут року (відео)

16:23, 15 березня 2017
Бокс
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Премію вручає телекомпанія ESPN.

Нокаут від Ломаченкопризнан кращим у 2016-му році / instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко став володарем нагороди за найкращий нокаут 2016 року, повідомив сам боксер в своєму Instagram.

Нагорода українцеві була вручена американською телекомпанією ESPN.

Аналітики телеканалу відзначили переможну комбінацію чемпіона світу у бою в напівлегкій вазі проти пуерторіканця Романа Мартінеса.

Перемога в тому бою дозволила Ломаченко встановити рекорд, завоювавши титул чемпіона світу у другій ваговій категорії за мінімальну кількість проведених поєдинків (в 7-му бою).

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Теги: #бокс#Ломаченко