Український боксер Дерев'янченко достроково переміг ямайця Расселла (відео)
Українець виграв технічним нокаутом у 5-му раунді
Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко здобув свою десяту, (восьму – дострокову) перемогу на професійному рингу, достроково вигравши у не мавшого до сьогоднішнього дня поразок на профі-рингу боксера з Ямайки Кемала Расселла, повідомляє Братство Кличко.
Рейтинговий поєдинок у середній ваговій категорії проходив в американському місті Таніка (штат Міссісіпі).
Перші два раунди боксери витратили на розігрів і пристрілювання, а з третього раунду почали розвивати швидкості. Дерев'янченко перевершував суперника у могутності.
У п'ятому раунді головного бою боксерського шоу українець потряс Расселла потужним ударом правою, а потім просто почав бити свого опонента, змусивши рефері зупинити поєдинок.
Another impressive victory for #TeamSNAC Athlete & Rising @premierboxing Star Sergey "The Technician" Derevyanchenko #PBConFS1#Howyalikeitpic.twitter.com/4vLgWm3r7P— SNAC System (@SNACsystem) 15 березня 2017 р.