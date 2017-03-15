Український боксер Дерев'янченко достроково переміг ямайця Расселла (відео)

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко здобув свою десяту, (восьму – дострокову) перемогу на професійному рингу, достроково вигравши у не мавшого до сьогоднішнього дня поразок на профі-рингу боксера з Ямайки Кемала Расселла, повідомляє Братство Кличко.

Рейтинговий поєдинок у середній ваговій категорії проходив в американському місті Таніка (штат Міссісіпі).

Перші два раунди боксери витратили на розігрів і пристрілювання, а з третього раунду почали розвивати швидкості. Дерев'янченко перевершував суперника у могутності.

У п'ятому раунді головного бою боксерського шоу українець потряс Расселла потужним ударом правою, а потім просто почав бити свого опонента, змусивши рефері зупинити поєдинок.