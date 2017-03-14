Пояс WBC Віталія Кличка потрапив в ТОП-100 експонатів в історії сучасної України

У число 100 найважливіших експонатів "Музею новин", створеного телеканалом "1+1", потрапив пояс чемпіона світу за версією WBC, що належить Віталію Кличку, повідомляє Братство Кличко.

Меру Києва, який володіє званням «Почесний чемпіон світу WBС», в кінці минулого року на 54-му конгресі Всесвітньої боксерської ради було присвоєно звання «Вічний чемпіон світу WBC». Тоді символічний трофей у вигляді фігури боксера з переможно піднятою рукою першому в історії чемпіону світу в суперважкій вазі з країн пострадянського простору вручив чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі" відбудеться бій молодшого брата Віталія - Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа.