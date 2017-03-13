Кличко показав, як готується до бою з Джошуа (фото)

Український екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, якому належить зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією WBA, британцем Ентоні Джошуа, продовжує підготовку до бою, повідомляє Братство Кличко.

Читайте такожДжошуа готується до поєдинку з Кличком з тренером з фізпідготовки РейнольдсомУкраїнець дуже відповідально підходить до роботи, а самі тренування включають в себе заняття, спрямовані на підвищення швидкості, мобільності, рухливості і поліпшення захисних навичок, Також велика увага приділяється силовій підготовці.

Крім цього, Володимир, який працює під керівництвом Джонатана Бенкса, багато часу приділяє вивченню майбутнього супротивника і підготовці тактики на майбутній бій.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.