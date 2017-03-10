Американські телеканали продовжують боротьбу за право трансляції бою Джошуа-Кличко

За право трансляції боксерського поєдинку Ентоні Джошуа - Володимир Кличко розгорнулася серйозна боротьба між американськими телеканалами, повідомляє Boxing News.

Вперше в історії боксу американські телеканали влаштували справжню війну за право трансляції бою між двома неамериканскими боксерами, який, до того ж, пройде не в США, а в Європі.

Як повідомив у коментарі Boxing Scene генеральний менеджер Showtime Sports Стівен Еспіноза, питання, який канал буде транслювати бій Джошуа - Кличко в США, досі не вирішене.

Читайте такожРадіо BBC буде транслювати бій Кличко - Джошуа"Ця проблема виявилася важче, і на її рішення знадобилося більше часу, ніж я очікував. Цей бій - така собі міні-версія бою Мейезер - Пак'яо в плані прихильності до телеканалів, і ми поки не змогли вирішити цю проблему. Але є пара варіантів її рішення, за якими я налаштований досить оптимістично", - сказав Еспіноза.

Нагадаємо, що у Володимира Кличка діючий контракт з телеканалом HBO, а у Ентоні Джошуа - з телеканалом Showtime.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.