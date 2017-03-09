Джошуа готується до поєдинку з Кличком з тренером з фізпідготовки Рейнольдсом

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа, якому незабаром належить зустрітися в рингу з Володимиром Кличком, продовжує підготовку до поєдинку у своєму тренувальному таборі, повідомляє Братство Кличко.

Одним з фахівців, які контролюють роботу Ентоні, є Джеймі Рейнольдс – англійський тренер з фізпідготовки, який спеціалізується на розвитку швидкісних якостей.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.