Британський телеканал підглянув тренування Кличка в Києві (відео)

Журналісти британського Sky Sports, серед яких колишній чемпіон світу Джонні Нельсон, відвідали столицю України для того, щоб подивитися, як тренується Володимир Кличко напередодні бою за титул чемпіона світу з боксу з їх співвітчизником Ентоні Джошуа, повідомляє Isport.

«Загалом, робота Кличка орієнтована на мобільність тулуба, ухилення вправо, вліво, використовуючи роботу ніг. Він працює над захистом», – аналізує роботу Кличко Джонні Нельсон.

«На задньому плані у Кличка розташований екран з поєдинками Джошуа і Володимир спостерігає за ним. Кличко знає, що йому потрібна буде швидкість, рухливість та відхилення від ударів по зовнішній лінії.

Кличко все аналізує, він зосереджується на кожній деталі. Йому подобається роль аутсайдера. Він знає, що зустріне молодого суперника, з якого він сам створював майбутню зірку», – додає Джонні Нельсон.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.