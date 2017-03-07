Кличко напередодні бою з Джошуа: Повернення після тривалої перерви – одна з найбільших проблем

Український боксер, якому незабаром належить зустрітися в рингу з чемпіоном світу IBF Ентоні Джошуа, зізнався, що не бачив бою Хей – Беллью, в черговий раз високо оцінив свого майбутнього суперника, а також розповів про свою одержимість в інтерв'ю Sky Sports.

Зараз Кличко зіткнувся з однією з найбільших проблем у своїй професійній кар'єрі. «Повернення після тривалої перерви – одна з найбільших проблем, з яким я стикався у своїй професійній кар'єрі. До того ж, я буду битися з молодим чемпіоном, дійсно талановитим бійцем і гарним спортсменом. У цьому бою я андердог, і цей факт дійсно стимулює мене. У такій ситуації я не був дуже довго, відчуваю себе молодим і націленим на титул. Я – офіційний претендент».

Читайте такожБукмекери оновили котирування на бій Кличко - Джошуа за вісім тижнів до поєдинкуЗа словами Володимира, він одержимий майбутнім боєм і перемогою в ньому. «Я хочу покинути ринг після цього бою переможцем. Це моя одержимість. Я одержимий цією метою. І лише потім ми можемо говорити про мою можливість стати триразовим чемпіоном світу, двобої на великому стадіоні, битви з хорошим суперником і висхідною зіркою. Багато хто, напевно, вважають мене божевільним: мені виповниться 41 рік, а я буду битися з хлопцем, який не тільки набагато молодші за мене, але і такий сильний, страшний, нокаутуючий всіх своїх суперників. Але я приймаю виклик – я люблю це. І я одержимий тим, що роблю».

Як зізнався Кличко, він не бачив сенсаційну перемогу над своїм колишній опонентом – Девідом Хеєм. «Схоже, я багато пропустив, - зазначив Володимир, додавши, що він зосереджений на бій з Джошуа. - Більше нічого не існує. Зараз цей бій – не моя справа, я просто хочу добре підготуватися».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.