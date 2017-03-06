Тайсон Ф'юрі оголосив про відновлення боксерської кар'єри

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) відновить професійну кар'єру після тривалої паузи 13 травня, повідомляється в Twitter спортсмена.

«Термінові новини. Повернення 13 травня, ведеться робота над суперником. Слідкуйте за новинами», — заявив Ф'юрі на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожТайсон Ф'юрі заявив, що не збирається повертатися до боксу в найближчі 10 роківФ'юрі став чемпіоном світу в листопаді 2015 року, перемігши в титульному бою українця Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів за очками.

Згодом два бою-реваншу зірвалися - спочатку через травму британця, потім через психологічні проблеми і вживання наркотиків. Ф'юрі позбавили всіх чемпіонських поясів.

На даний момент титулом IBF володіє Ентоні Джошуа, пояс WBO нещодавно завоював Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпіона WBA повинні незабаром оскаржити Шеннон Бріггс і Фрес Окендо.