Хей вигравав бій за титул чемпіона світу WBO у Беллью до отримання травми руки

Підрахунок ударів у головному поєдинку суботи підтвердив візуальні висновки про те, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі, британський боксер Девід Хей, який сенсаційно достроково програв володареві титулу WBC в крузервейті Тоні Беллью, до отриманої травми виглядав краще за свого опонента, повідомляє Братство Кличко.

Як видно зі статистики ударів, підготовленої CompuBox, Хей домінував в першій половині бою. В основному – за рахунок ударів по корпусу (половина з його 30 джебів у перших п'яти раундах припали в живіт Беллью), хоча і в цілому перевага за кількістю точних ударів залишалося за Девідом – 44 проти 17, 30 джебів проти 9, 14 силових ударів проти восьми за цей відрізок бою.

Однак після травми Хея ситуація змінилася. Беллью в період з шостого раунду до зупинки бою в 11-ій трихвилинці завдав 91 удар проти 36 «пострілів» Хея, причому різниця в силових ударів за цей відрізок поєдинку ще більш показова: 71 проти 15. І хоча, навіть програвши бій, Хей перевершив Беллью за кількістю джебів (51 проти 29), кількість і якість силових ударів чемпіона світу за версією WBC в крузервейті – 79 проти 29 – зробили свою справу.

Бій Хей-Беллью відбувся в ніч на неділю за київським часом і завершився сенсаційною перемогою претендента в 11-му раунді.