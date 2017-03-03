Букмекери оновили котирування на бій Кличко - Джошуа за вісім тижнів до поєдинку

Провідні букмекерські компанії за вісім тижнів до запланованого на 29 квітня поєдинку Володимира Кличка та Ентоні Джошуа продовжують віддавати перевагу британському боксерові. Причому, ставки на перемогу чемпіона світу за версією IBF за місяць трохи підросли, повідомляє Братство Кличко.

Ставки на те, що Джошуа виграє поєдинок приймаються з розрахунку 1х1.40 (місяць тому – 1х1.44), на перемогу Володимира – 1х3.0 (в кінці січня – 1х2.75). Котирування на малоймовірну нічию у поєдинку двох панчерів залишилися на колишньому рівні – 1х29. Ставки на те, що бій триватиме всі 12 раундів, оцінюються як і місяць тому — 1х3.5. Теж стосується і котирувань на дострокове завершення поєдинку – 1х1.28.

Читайте такожВолодимир Кличко: "Маю чіткий план на бій з Джошуа"Ставка на дострокову перемогу Джошуа трохи підросла: 1х1.61 – станом на 2-е березня, проти 1х1.67 — на кінець лютого. Нокаут від Володимира зараз йде з коефіцієнтом 1х4.33 (місяць тому – 1х4.0).

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться у Лондоні на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.