Екс-чемпіон світу британець Хей провів відкрите тренування перед боєм з Беллью

14:42, 02 березня 2017
Бокс
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Боксер спростував чутки про те, що у нього є проблеми зі здоров'ям

Хей проведе бій 4 березня / klitschko-brothers.com

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі, британський боксер Девід Хей провів заплановане відкрите тренування перед поєдинком з володарем титулу WBC у крузервейті Тоні Белльо, повідомляє BoxingNews.

Судячи з усього, чутки про можливе скасування поєдинку через проблеми Хея з ахіллом виявилися помилковими. У всякому разі, в рингу Хей відпрацював без обмежень, продемонструвавши хорошу форму і відмінну готовність.

Як повідомляв УНІАН, бій Хей – Беллью запланований на 4 березня і пройде в рамках суперважкої ваги на арені О2 в Лондоні.

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Теги: #Кличко#бокс