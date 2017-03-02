Екс-чемпіон світу британець Хей провів відкрите тренування перед боєм з Беллью
14:42, 02 березня 2017Бокс
149
Боксер спростував чутки про те, що у нього є проблеми зі здоров'ям
Хей проведе бій 4 березня / klitschko-brothers.com
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі, британський боксер Девід Хей провів заплановане відкрите тренування перед поєдинком з володарем титулу WBC у крузервейті Тоні Белльо, повідомляє BoxingNews.
Судячи з усього, чутки про можливе скасування поєдинку через проблеми Хея з ахіллом виявилися помилковими. У всякому разі, в рингу Хей відпрацював без обмежень, продемонструвавши хорошу форму і відмінну готовність.
Як повідомляв УНІАН, бій Хей – Беллью запланований на 4 березня і пройде в рамках суперважкої ваги на арені О2 в Лондоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter