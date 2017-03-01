Радіо BBC буде транслювати бій Кличко - Джошуа

BBC Radio 5 Live підписало контракт на трансляцію п'яти поєдинків, в число яких потрапили поєдинок між Девідом Хеєм і Тоні Беллом, який відбудеться 4 березня, а також битва між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличко, повідомляє Братство Кличко.

Крім цих боїв, слухачі радіо можуть «спостерігати» за поєдинками Ентоні Кролла і Хорхе Лінареса (25 березня), а також зустріччю в рингу Ріккі Барнса і Джуліуса Індонго. Також планується випуск декількох подкастів, які анонсують кожен з поєдинків.

Читайте також"Я набагато досвідченіший Джошуа, це мені зіграє на руку" - Кличка«Раді, що ми можемо розширити нашу пропозицію не тільки кількістю неймовірних боїв, але і кількома новими передачами, — зазначив один з керівників Radio 5 Live Джонатан Воллс. – Ми хочемо залишатися лідерами британського радіомовлення, а також розвивати цей напрямок, оскільки побачили хороші результати попередніх наших онлайн-трансляцій. В цей раз ми хочемо дати слухачам набагато більше, ніж просто сам поєдинок».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться у Лондоні на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії. За попередніми даними, бій Кличко – Джошуа буде транслюватися в 150 країнах світу.