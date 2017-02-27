Чемпіона світу WBC Уайлдера зобов'язали провести бій зі Стіверном, бій Паркер - Ф'юрі перенесено

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила, що чемпіон світу за версією організації Деонтей Уайлдер, який у суботу провів п'ятий добровільний захист титулу, в наступному поєдинку повинен зустрітися з обов'язковим претендентом Бермейном Стіверном, повідомляє Братство Кличко.

Переговори про організацію поєдинку між командами двох боксерів повинні початися в понеділок, 27 лютого. За традицією, якщо вони не дійдуть згоди протягом 30 днів будуть призначені промоутерські торги.

У той самий час, промоутерська компанія Duco Events, що представляє інтереси чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі Джозефа Паркера і раніше виграла торги по організації бою проти британця Х'ю Ф'юрі, заявила, що запланований на 1 квітня поєдинок переноситься на 6 травня. Причина - Ф'юрі довгий час не підписував контракт, і організатори просто не встигають підготуватися до первісної дати.

На торгах компанія Duco, яка веде кар'єру Паркера спільно з компанією Top Rank, запропонувала 3 011 000 доларів. Британський промоутер Френк Уоррен запропонував $2,8 мільйона. Паркер отримає 60% (1,8 млн.), Ф'юрі - 40% (1,2 млн).