Усик проведе захист титулу чемпіона WBO 8 квітня

8 квітня 2017 року на арені MGM National Harbor (Оксон Хілл, Меріленд, США) Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик (11-0-0, 10 КО) проведе захист титулу в поєдинку з американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО), повідомили УНІАН в промоутерської компанії братів Кличків К2, яка веде кар'єру Усика.

Крім Усика, в цей вечір на ринг вийдуть також Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик, який володіє титулом NABF в напівважкій вазі. Всі три поєдинки буде транслювати телеканал HBO в прямому ефірі.

Супернику Усика 28 років, живе і тренується в США. Боксує в стійці правші. В його активі 12 перемог, 8 з яких достроково. Також, як і Олександр, Хантер був учасником Олімпійських ігор в Лондоні. Попередній бій американець провів у травні минулого року проти співвітчизника Айзея Томас (15-1-0, 6 КО) здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і став володарем титулу WBO NABO в напівважкій вазі. У рейтингу WBO Хантер займає дев'яту позицію в своєму дивізіоні.

Читайте такожБій Усика не відбудеться 18 березня через брак місця в телетрансляції"Я дуже радий, що буду боксувати в одному боксерському шоу разом з Василем Ломаченком та Олександром Гвоздиком, - ми мріяли про це, коли ще були любителями і боксували в Олімпійської збірної в Лондоні-2012, - зазначив Олександр Усик. - Я хочу подякувати моїх промоутерів Віталія і Володимира Кличка, Олександра Красюка, Тома Леффлера, мого менеджера Эгиса Климаса, канал HBO, Боба Арума і Top Rank за те, що я маю можливість боксувати у програмі цього вечора. Майкл Хантер - жорсткий суперник, який не знає поразок, тому я впевнений, що бій буде дуже конкурентними для мене і видовищним для вболівальників, які прийдуть нас підтримати в залі, і тих, хто буде дивитися його на HBO".

Нагадаємо, в грудні 2016 року Олександр Усик провів успішний захист титулу в поєдинку з Табісо Мчуну, нокаутувавши африканця в дев'ятому раунді. До поєдинку з Хантером Олександр готується в Каліфорнії під керівництвом Анатолія Ломаченка.

"Ми дякуємо нашому партнеру і близькому другу Пітеру Нельсону за надану американським фанам можливість дивитися поєдинок висхідної зірки світового боксу Олександра Усика на каналі HBO. Це буде унікальна подія в історії України, поєдинки одразу трьох українських боксерів будуть показані на HBO", - сказав генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк, - Нас очікує видовищне шоу і, звичайно, яскрава перемога над непереможним Майклом Хантером. Вся Україна з нетерпінням чекає цієї події".

"Квітень - місяць українського боксу на НВО. Відразу п'ять українських боксерів очолять шоу в ефірі НВО: Ломаченко, Гвоздик, Усик 8 квітня, Макс Бурсак проти Жілберто Раміреса 22 квітня і, звичайно ж, Володимир Кличко проти Ентоні Джошуа (29 квітня - УНІАН). Такого в історії українського боксу ще не було! І нас не може не радувати, що троє з цих п'яти мають безпосереднє відношення до "К2", - заявив Олександр Красюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Усик анонсував бій з американцем в одній зі своїх соцмереж.