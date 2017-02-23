Володимир Кличко зайняв 2-е місце в рейтингу ESPN слідом за Тайсоном Ф'юрі

Телеканал ESPN склав свій рейтинг кращих боксерів-суперважковаговиків, де українець Володимир Кличко зайняв друге місце, поступившись першу сходинку Тайсону Ф'юрі, повідомляє Братство Кличко.

Найближчий суперник Володимира – Ентоні Джошуа розмістився на п'ятій позиції.

Свій вибір укладачі рейтингу пояснили просто: незважаючи на те, що Ф'юрі заявив про завершення кар'єри і навряд чи скоро вийде в ринг через проблеми з допінгом і наркотиками, саме британець – останній на сьогоднішній момент «лінійний» чемпіон світу.

Рейтинг ESPN

1. Тайсон Ф'юрі. Саме він поклав кінець майже десятирічному домінуванню Кличків у надважкій вазі. Ф'юрі двічі відмовлявся від реваншу з українцем, його тести на допінг і на наркотики дали позитивні результати. З такою кількістю проблем, він не зміг захистити свої титули, однак саме британець залишається «лінійним» чемпіоном.

2. Володимир Кличко. Українець дев'ять з половиною років володів титулом чемпіона світу – це друга за тривалістю серія в історії суперважкої ваги. Кличко провів 18 успішних захистів титулу – третій результат в історії. В активі Володимира 11,5 років без поразок і 22 виграних бою поспіль. Так, він програв Ф'юрі і не виходив в ринг більше року (останній фактор – не вина українця), але він повернеться вже в квітні, щоб разом з Джошуа провести найочікуваніший бій у суперважкій вазі.

3. Деонтей Вайлдер. Величезний панчер, нокаутом виграв 36 боїв з 37-ми переможних. Він достроково завершив всі свої чотири захисту, хоча його опоненти – Моліна, Дюопа, Шпилька і Арреола – до еліти суперважкої ваги не входять. Бої проти Повєткіна і Вавжика не відбулися не з вини Вайлдера, однак Джеральд Вашингтон, з яким Деонтей буде битися 25 лютого – гідний супротивник.

4. Луїс Ортіс. Величезний лівша, з хорошим ударом. Ортіс розлучився з Golden Boy Promotions, підписавши контракт з Matchroom і провівши два бої протягом 28 днів. Так, Девіда Аллена, з яким теж бився кубинець в цей період, з великою натяжкою можна назвати серйозним опонентом, однак не варто забувати, що до цього Ортіс переміг Маліка Скотта, а в послужному списку кубинця є дострокові перемоги над Тоні Топмсоном і Браянтом Дженнінгсом. Якщо Ортіс отримає бій зі Стіверном, це буде ще один поєдинок в дивізіоні, який варто подивитися.

5. Ентоні Джошуа. Олімпійський чемпіон Лондона титул чемпіона IBF отримав у квітні минулого року, достроково перемігши Чарльза Мартіна. Джошуа вже двічі захистив пояс, також достроково (як, до речі, і у всіх своїх боях), вигравши у Домініка Брізіла і Еріка Моліни. Ці перемоги дозволили Джошуа не просто замахнутися на бій з Кличком, але і дістати поєдинок з українцем. Вночі 29 квітня стане зрозуміло, наскільки серйозні перспективи британця найближчим часом.

6. Джозеф Паркер. Перший в історії Нової Зеландії чемпіон світу в суперважкій вазі. Завоював титул чемпіона світу WBO після відмови Тайсона Ф'юрі від пояса, перемігши Енді Руїза. Перша захист - проти Х'ю Ф'юрі – покаже рівень Паркера.

7. Кубрат Пулєв. Після важкого нокауту у бою з Володимиром Кличком (у листопаді 2014-го), болгарин виграв чотири поєдинки поспіль, перемігши в тому числі Дерека Чісору і Семюела Пітера. Він знову на шляху до чемпіонського поєдинку.

8. Бермейн Стіверн. У травні 2014-го завоював вакантний титул WBC, нокаутувавши Кріса Арреолу, але володів ним недовго, втративши в першій же захист, поступившись одноголосним рішенням суддів Деонтею Вайлдеру. Після цього він переміг Деррека Россі і повинен був боксувати з Повєткіним за тимчасовий чемпіонський титул, однак росіянин не пройшов допінг-тест.

9. Енді Руїз. До поєдинку з Паркером у нього був бездоганний послужний список. Та й бій з новозеландцем вийшов дуже близьким.

10. Ділліан Уайт. Після поразки від Ентоні Джошуа, він виграв чотири бої поспіль. А його бій з Дереком Чісорою, який відбувся в грудні, стало одним з найкращих поєдинків 2016-го року.