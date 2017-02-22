Українські боксери Харламов та Пісоцький впевнено перемогли лідерів збірної Росії

11:30, 22 лютого 2017
Бокс
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Бої відбулися на міжнародному турнірі найвищої категорії «Странджа-2017».

Боксери збірної України успішно виступають у Софії / fbu.net.ua

Збірна України надзвичайно впевнено розпочала виступи на міжнародному боксерському турнірі найвищої категорії «Странджа-2017» у Болгарії, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

В рамках стартового кола змагань лідери збірної України впевнено перемогли перших номерів збірної Росії.

У вазі до 69 кг Денис Пісоцький переміг Сергія Собілінського (Росія), а Валерій Харламов переміг учасника Олімпійських ігор 2016 року росіянина Петра Хамукова.   

Окрім того в рамках першого кола змагань перемоги здобули Мгер Оганісян (вагова категорія 64 кг) над китайським боксером Чанг Вангом, та Володимир Скрипка (вагова категорія 81 кг), який виграв у вірменського боксера Арсена Хайрапетяна.

Турнір у Софії відбувається з 21 по 26 лютого. 

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