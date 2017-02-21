Володимир Кличко: "Маю чіткий план на бій з Джошуа"

Український боксер Володимир Кличко, якому належить зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, заявив, що вже має план на майбутній поєдинок, повідомляє Daily Mail.

За словами Володимира, він вже має чіткий план на бій. «Я можу обіцяти зробити те, і те. Але звичайні обіцянки поки нічого не значать. Тільки факти – ось що найважливіше. Всі побачать все 29 квітня. Будемо вважати, що я написав свій прогноз, але конверт буде розкритий 29 квітня».

Читайте такожКличко почав підготовку до бою з Джошуа (відео)Як зазначив українець, він і Джошуа дуже схожі. «У Ентоні і у мене є багато спільного, - розповів Володимир. – Ми обидва – олімпійські чемпіони, які стали чемпіонами світу в професіоналах. Ми обидва сильні і розумні, ввічливі і шанобливі. Ми обидва перемагали на професійному рингу. Хто краще? На стороні Джошуа – молодість. На моїй – досвід. Вік – поняття відносне. Це лише число. Я ніколи не буду сидіти на дивані і пити пиво. Більше того, такого не буде ніколи. Наскільки я буду готовий добре виконати свою роботу в рингу 29 квітня? Всі це дізнаються».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться у Лондоні на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.