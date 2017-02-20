"Я набагато досвідченіший за Джошуа, це мені зіграє на руку" - Кличко

Український боксер Володимир Кличко, якому належить зустрітися в рингу з британцем Ентоні Джошуа, заявив, що його досвід допоможе здобути перемогу в одному з головних боїв у кар'єрі, повідомляє Братство Кличко.

«Досвід - як валіза без ручки, - цитує Володимира BoxingScene. - З ним важко ходити, але без нього буває дуже зле. Ти можеш бути крутим профі, в тебе може бути багато молодецького здоров'я і сили, але досвід – єдине, що ти не можеш ковтати, як таблетки. Я набагато досвідченіший за Джошуа, а значить, це мені зіграє на руку».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться у Лондоні на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.