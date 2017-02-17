Чемпіон світу WBO Усик назвав ім'я свого наступного суперника

Український чемпіон WBO в першій важкій вазі Олександр Усик (11-0, 10 КО) розповів про своїх наступних суперників під час прямого ефіру у своєму Instagram, повідомляє Xsport.

«Наступний суперник, наскільки мені відомо, Майкл Хантер. Я хочу зустрітися з усіма хлопцями, у кого є чемпіонські пояси», - заявив Усик.

Зазначимо, що Хантер свій останній бій провів в травні минулого року, перемігши Айжа Томаса рішенням суддів.

Нагадаємо, що американець міг стати суперником українця в кінці минулого року, однак опонентом Усика став Табісо Мчуну, якого Олександр нокаутував у дев'ятому раунді.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірвався бій Усика, призначений на 18 березня в США. Причиною стала нестача місця в телетрансляції вечора боксу.