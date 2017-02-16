Суперник Ломаченка відмовився від титулу "регулярного" чемпіона WBA

Наступний суперник чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українця Василя Ломаченка американець Джейсон Соса прийняв рішення відмовитися від титулу "регулярного" чемпіона WBA. Про це заявив президент WBA Гильберто Мендоса, повідомляє Boxing News.

Офіційно причиною своєї відмови від титулу Джейсон Соса назвав бажання цілком сконцентруватися на "бій, який може змінити його життя". Проте, звичайно, будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що Джейсон просто не хотів платити комісійні WBA самого великого гонорару своєї кар'єри, тим більше враховуючи той факт, що він не володів повноцінним титулом чемпіона світу WBA, а всього лише "регуляркою".

Тим часом, сам чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко заявив, що був розчарований, коли дізнався, що замість реваншу з мексиканцем Орландо Салідо йому доведеться битися з американцем Джейсоном Сосою.

“Так, я був трохи розчарований, тому що, наскільки я знаю, все йшло добре, і все вже було погоджено з Салідо, але потім раптом виявилося, що він не збирається битися. Але таке життя. Так, я хотів би битися з Салідо, але це залежить не від мене", - цитує Ломаченка Ring TV.

Як повідомляв УНІАН, бій Ломаченко - Соса відбудеться, імовірно, 8 квітня.