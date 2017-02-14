Український боксер Бурсак битиметься з Хільберто Раміресом за титул чемпіона світу WBO

Екс-чемпіон Європи Макс Бурсак стане суперником чемпіона світу в суперсередній вазі за версією Всесвітньої боксерської організації, мексиканця Хільберто Раміреса, повідомляє Братство Кличко з посиланням на BoxingScene.

Поєдинок відбудеться 22 квітня в Каліфорнії.

Про це розповів мексиканський промоутер Хесус Запарі, який спільно з компанією Top Rank Боба Арума представляє інтереси Раміреса. За його інформацією, спочатку планувалося, що Рамірес проведе свій бій в андеркарті поєдинку між Менні Пакьяо, але від цих планів довелося відмовитися.

«Боб Арум запропонував нам дату 22 квітня і бій проти Бурсака, - цитує видання Запари. – Ми думали, що Рамірес буде битися в андеркарті бою Пак'яо, але сторона філіппінського боксера ще не ухвалила рішення про проведення поєдинку саме в цю дату. Тому було прийнято рішення провести бій Рамірес – Бурсак в Каліфорнії. Думаю, що воно влаштує всіх, а ми вже давно хотіли влаштувати поєдинок в цьому штаті».

Рамірес – перший мексиканський боксер, який виграв титул у суперсередній вазі: у квітні минулого року він переміг Артура Абрахама. Перший захист титулу у мексиканця був призначений на 23 липня 2016-го, однак він не зміг вийти на ринг через травму руки. Так що бій проти Бурсака стане для Раміреса дебютним захистом титулу.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні два чемпіона світу з боксу - Василь Ломаченко і Олександр Усик. Володимир Кличко пограв свої титули в листопаді 2015 року британцеві Тайсону Ф'юрі, а Віктор Постол програв свій титул американцеві Теренсу Кроуфорду.

У травні 2012 року Бурсак програв одноголосним рішенням суддів камерунцю Хассану-Дам-Джикаму бій за титул тимчасового чемпіона світу WBO в середній вазі.