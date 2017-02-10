Джошуа представив свою команду для підготовки до бою з Кличком

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа продовжує підготовку до бою проти українця Володимира Кличка, повідомляє Братство Кличко.

У свій тренувальний табір для підготовки до поєдинку Джошуа планує запросити двох британських боксерів-любителів - 31-річного Джозефа Джойса та 25-річного Фрейзера Кларка.

Читайте такожКличко почав підготовку до бою з Джошуа (відео)Джойс, який завоював срібло на Олімпіаді в Ріо, і Кларк, який виступає за британські Левові серця» у Всесвітній серії боксу — нагадують Володимира не тільки антропометричними даними, але і стилем.

До бою проти Кличка Ентоні Джошуа готується в Шеффілді під керівництвом Роба МакКрекена, з яким британець став олімпійським чемпіоном у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні, на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.