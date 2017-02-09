Джошуа не готовий до Кличка - чемпіон світу WBC Уайлдер

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі, американець Деонтей Уайлдер, заявив, що на його думку чемпіон світу IBF Ентоні Джошуа насправді не горить бажанням битися з Володимиром Кличком, оскільки розуміє, що його досвіду і навичок для перемоги над українцем може не вистачити, повідомляє Братство Кличко з посиланням на BoxingScene.

На думку Уайлдера, організація цього бою, точніше згода на нього Джошуа – справа рук промоутер британського бійця Едді Хірна. «Хірн кинув його туди. Мовляв, звичайно, давай, чувак. Джошуа ніколи не викликав Кличка на бій, це Хірн зробив це».

Уайлдер нагадав історію іншого колись перспективного британського бійця Девіда Прайса. «Подивіться, що стало з Девідом Прайсом. Коли він йшов вперед так швидко, що залишив позаду всю Англію, хоча нічого по-справжньому не показав. Він був воїном, ні вбивцею. Але він був зіркою в Англії. Подивіться, хто його знищив. Скільки було років було Тоні Томпсону? Сорок з чимось», - зазначив американець.

Читайте такожКличко і Джошуа пройдуть "випадкове тестування" WADA перед боємУайлдер вважає, що Джошуа необхідно набратися досвіду, перш ніж погоджуватися на такі бої. «Джошуа повинен розвиватися. Покажіть мені хоча б один бій, після якого можна сказати: «Так, цей хлопець готовий до Кличка». Думаю, що це Едді Хірн більшою мірою ніж Джошуа зацікавлений в цьому бою. Він робить так, вбиваючи своїх бійців. Якщо у вас є промоутер, який готує вам ще один бій навіть тоді, коли ви не провели минулий, у вас навряд чи буде час подумати. Коли у вас є боєць, який любить битися й воювати, хоче бути активним, то це чудова ситуація. Але, я не думаю, що Джошуа любить битися так часто. Це більшою мірою Едді Хірн. Він сказав: «Ок, давайте зробимо це». Едді з тих хлопців, що йдуть у бій, щоб отримати гроші, трансляції і т. д. Але він скоює вбивство. І в Джошуа немає іншого вибору, окрім поєдинку».

Уайлдер каже, що Джошуа не готовий до Кличка. «Не думаю, що Джошуа дозрів для такого бою. Не думаю, що його підготують за цей час. Коли ви виходите проти настільки досвідченого бійця, як Кличко, можливі різні ситуації. Думаю, що це буде дуже важкий бій для Джошуа».

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні, на стадіоні «Уемблі». «Наживо» за боєм, на кону в якому будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів. Це рекорд відвідуваності в післявоєнній історії боксу Великобританії.