Збірна України з боксу прийме участь у престижному турнірі в Угорщині

15:54, 07 лютого 2017
Бокс
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На турнір їдуть десять провідних боксерів.

На турнір в Угорщину їдуть десять українських боксерів / fbu.net.ua

Боксери Національної збірної України розпочали боротьбу за нагороди на 61-му міжнародному турнірі класу «А» «Istvan Bocskkai Toutnament 2017», повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Змагання проходять з 7 по 12 лютого у місті Дебрецен (Угорщина).

В Угорщині збірну України представлятимуть:

Вагова категорія 49 кг: Євгеній ОВСЯННІКОВ

Вагова категорія 52 кг: Максим ФАТИЧ

Вагова категорія 56 кг: Владислав ВЄТОШКІН

Вагова категорія 60 кг: Олександр МЕЛЕНЮК

Вагова категорія 64 кг: Тимур БЕЛЯК

Вагова категорія 69 кг: Ярослав САМОФАЛОВ

Вагова категорія 75 кг: Андрій ТЕРЕГЕРЯ

Вагова категорія 81 кг: Владислав МИХАЙЛОВ

Вагова категорія 91 кг: Сергій ГОРСКОВ

Вагова категорія +91 кг: Віктор ВИХРИСТ

Тренерський склад:

Микола ХАДЖИОГЛО

Іван ЯСТРУБ

Сергій КРИНИЦЬКИЙ

Як повідомляв УНІАН, 24 січня Україна отримала право проведення чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків, який відбудеться у Харкові.

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