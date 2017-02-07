Збірна України з боксу прийме участь у престижному турнірі в Угорщині
На турнір їдуть десять провідних боксерів.
Боксери Національної збірної України розпочали боротьбу за нагороди на 61-му міжнародному турнірі класу «А» «Istvan Bocskkai Toutnament 2017», повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
Змагання проходять з 7 по 12 лютого у місті Дебрецен (Угорщина).
В Угорщині збірну України представлятимуть:
Вагова категорія 49 кг: Євгеній ОВСЯННІКОВ
Вагова категорія 52 кг: Максим ФАТИЧ
Вагова категорія 56 кг: Владислав ВЄТОШКІН
Вагова категорія 60 кг: Олександр МЕЛЕНЮК
Вагова категорія 64 кг: Тимур БЕЛЯК
Вагова категорія 69 кг: Ярослав САМОФАЛОВ
Вагова категорія 75 кг: Андрій ТЕРЕГЕРЯ
Вагова категорія 81 кг: Владислав МИХАЙЛОВ
Вагова категорія 91 кг: Сергій ГОРСКОВ
Вагова категорія +91 кг: Віктор ВИХРИСТ
Тренерський склад:
Микола ХАДЖИОГЛО
Іван ЯСТРУБ
Сергій КРИНИЦЬКИЙ
Як повідомляв УНІАН, 24 січня Україна отримала право проведення чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків, який відбудеться у Харкові.