Збірна України з боксу прийме участь у престижному турнірі в Угорщині

На турнір їдуть десять провідних боксерів.

Боксери Національної збірної України розпочали боротьбу за нагороди на 61-му міжнародному турнірі класу «А» «Istvan Bocskkai Toutnament 2017», повідомляє прес-служба Федерації боксу України. Змагання проходять з 7 по 12 лютого у місті Дебрецен (Угорщина). В Угорщині збірну України представлятимуть: Вагова категорія 49 кг: Євгеній ОВСЯННІКОВ Вагова категорія 52 кг: Максим ФАТИЧ Вагова категорія 56 кг: Владислав ВЄТОШКІН Вагова категорія 60 кг: Олександр МЕЛЕНЮК Вагова категорія 64 кг: Тимур БЕЛЯК Вагова категорія 69 кг: Ярослав САМОФАЛОВ Вагова категорія 75 кг: Андрій ТЕРЕГЕРЯ Вагова категорія 81 кг: Владислав МИХАЙЛОВ Вагова категорія 91 кг: Сергій ГОРСКОВ Вагова категорія +91 кг: Віктор ВИХРИСТ Тренерський склад: Микола ХАДЖИОГЛО Іван ЯСТРУБ Сергій КРИНИЦЬКИЙ Як повідомляв УНІАН, 24 січня Україна отримала право проведення чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків, який відбудеться у Харкові.

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