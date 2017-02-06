Кличко розпочав підготовку до бою з Джошуа (відео)

Український екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко почав підготовку до титульного бою з британцем Ентоні Джошуа, повідомляє Братство Кличко.

На кону в цьому бою стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO.

Володимир працює в США, у залі Heavyweight Factory Boxing Gym.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій відбудеться 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".