Кличко розпочав підготовку до бою з Джошуа (відео)
12:53, 06 лютого 2017Бокс
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Поєдинок відбудеться 29 квітня.
Бій Кличка і Джошуа побачать наживо 90 тисяч осіб / klitschko-brothers.com
Український екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко почав підготовку до титульного бою з британцем Ентоні Джошуа, повідомляє Братство Кличко.
На кону в цьому бою стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO.
Володимир працює в США, у залі Heavyweight Factory Boxing Gym.
Як повідомляв УНІАН, титульний бій відбудеться 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".
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