Російського боксера Повєткіна виключили з рейтингу WBC

Про це ТАСС заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Допінг-проба "А" Повєткіна, взята 6 грудня минулого року, дала позитивний результат на остарин перед боєм з канадцем Бермейном Стіверном за звання "тимчасового" чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC.

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Бій, який мав відбутися 17 грудня в Єкатеринбурзі, не був санкціонований організацією, і в підсумку росіянин провів титульний бій з французом Жоанном Дюопа. Пізніше стало відомо, що допінг-проби Повєткіна від 13 і 15 грудня дали негативний результат.

У четвер було оголошено, що допінг-проба "Б" також дала позитивний результат на остарін.

"На даний момент його виключено з рейтингу, - заявив Сулейман. - Рішення у його справі буде протягом тижня".

Остарін - речовина з групи SARM, яке використовується спортсменами під час тренувань. Вона підвищує витривалість, подібно анаболічним стероїдам. Речовини групи SARM були заборонені Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) у 2008 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що найавторитетніше видання у світі боксу, американський журнал The Ring, влітку 2016 року виключив росіянина Олександра Повєткіна з рейтингу найкращих супертяжів світу після того, як позитивна допінг-проба Повєткіна показала наявність слідів у його організмі забороненого препарату мельдонію.