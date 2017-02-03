Бій Усика не відбудеться 18 березня через брак місця в телетрансляції

Чемпіон світу за версією WBO українець Олександр Усик не буде битися в андеркарті бою казахстанця Геннадія Головкіна 18 березня, як це планувалося раніше, повідомляє Isport з посиланням на промоутера K2 Promotion Тома Леффлера.

Причиною скасування поєдинку українця став поєдинок за участю мексиканця Карлоса Куадраса, що посів місце у платній трансляції телеканалу НВО.

Читайте такожОлександр Усик переміг нокаутом південноафриканського боксера Мчуну«Ми втратили слот трансляції через бій Куадраса. Якби Роман Гонсалес і Куадрас билися один з одним, у нас був би слот для поєдинку з Усиком, як ми і планували спочатку. Віце-президент HBO Sports Пітер Нельсон хоче показати Усика знову в звичайній трансляції на НВО замість pay-per-view, так що ми будемо орієнтуватися на квітень», – пояснив Лефлера.

Як повідомляв УНІАН, головною подією вечора боксу 18 березня, який пройде на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку, стане бій між чемпіоном світу за версіями WBA (Super), IBO, WBA і IBF в середній вазі казахстанцем Геннадієм Головкіним (36-0, 33 КО) і володарем поясу «регулярного» чемпіона WBA в цій же категорії американцем Деніелом Джейкобсом (32-1, 29 КО).