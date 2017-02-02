Чемпіон світу WBO Ломаченко в наступному бою битиметься з американцем Сосою - ЗМІ

Наступним суперником чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українця Василя Ломаченка швидше за все, стане "регулярний" чемпіон світу за версією WBA американець Джейсон Соса, повідомляє BoxingNews з посиланням на американського боксерського інсайдера Дена Рафаеля.

За інформацією Рафаеля, саме Соса вийде в ринг проти Ломаченка 8 квітня.

Читайте такожЛомаченко може битися з чемпіоном світу за версією WBAВарто зазначити, що у Джейсона Соси і Василя Ломаченка є один загальний суперник - ямайський боксер Ніколас Уолтерс. Але якщо Ломаченко повністю декласував Уолтерса, змусивши його здатися після сьомого раунду, то Соса звів бій з Уолтерсом внічию, причому вельми і вельми спірну.

До речі, Рафаель, наприклад, віддав у тому бою перемогу Уолтерсу з рахунком 100:90, тобто, на його думку, в тому поєдинку всі без виключення раунди Соса програв.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ломаченко викликав на бій всіх трьох чемпіонів за іншими версіями в своїй ваговій категорії.