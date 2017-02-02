Повторна допінг-проба російського боксера Повєткіна також виявилася позитивною

Допінг-проба "Б" російського боксера Олександра Повєткіна дала позитивний результат на остарин. Про це ТАСС повідомив старший партнер компанії Forward Legal Олексій Карпенко, який представляє інтереси росіянина.

Спочатку процедура розкриття допінг-проби була запланована на 6 січня в Лос-Анджелесі (США). Але потім Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила, що вона перенесена на 1 лютого.

Читайте такожКличко розкритикував російського боксера Повєткіна за вживання допінгу"Проба "Б" розкрита. Остарин підтверджено", - сказав Карпенко. У свою чергу, керівник компанії "Світ боксу" Андрій Рябинський повідомив, що остарин виявлений в "мінімальній концентрації".

Допінг-проби були взяті Асоціацією з добровільного тестування на допінг (VADA) і розкривалися в лабораторії Лос-Анджелеса. Після оприлюднення результатів тесту VADA Рябинский заявив про необхідність провести незалежне тестування.

"Нам прийшли результати аналізів з іншої лабораторії, яка знаходиться у Лозанні. Вони (допінг-проби) - чисті", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) відмовилася санкціонувати бій росіянина проти канадця Бермейна Стіверна, призначений на 6 грудня, після того, як стало відомо про позитивну допінг-пробі Повєткіна на остарин. Однак проби, взяті 13 і 15 грудня, дали негативний результат. За словами Рябинского, остарин виводиться з організму більше року, що ставить під сумнів результати тестування. Також Рябинский зазначав, що заборонений препарат міг потрапити в організм Повєткіна з їжею або зі спортивним харчуванням.