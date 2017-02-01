Кличко і Джошуа пройдуть "випадкове тестування" WADA перед боєм

Український та британський боксери пройдуть випадкову перевірку фахівців Всесвітнього антидопінгового агентства під час своїх тренувальних таборів, напередодні запланованого на 29 квітня поєдинку за титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO, повідомляє Братство Кличко.

Про це Володимир Кличко заявив після прес-конференції 31 січня у Нью-Йорку, яка анонсувала їх майбутній бій. За словами українського боксера, фахівці WADA можуть перевірити його в будь-який момент восьмитижневої підготовки до поєдинку, яка буде проходити в Україні та Австрії.

«Це дуже важливо, — цитує Володимира Вохіпgѕсепе.сом. – Я підтримую цю програму. Якщо ми говоримо про чистоту в спорті, ми зобов'язані проходити випадкове тестування. Бокс – не тенісний матч. Тут здоров'я людини піддається небезпеці, і, думаю, застосування заборонених препаратів дасть величезну перевагу. Втім, останнє стосується будь-якого виду спорту. Я категорично проти допінгу і завжди був прихильником випадкового тестування».

Володимир Кличко проходив випадкову перевірку під час підготовки до поєдинка проти Тайсона Ф'юрі. Британець свій допінг-тест провалив – в його аналізах були виявлені сліди кокаїну. «Якщо ви знаєте, що вас випадковим чином можуть перевірити, і ви вживаєте наркотики, це, щонайменше, дивно», — прокоментував цю ситуацію Володимир.

У свою чергу Джошуа заявив, що буде відчувати себе більш комфортно, якщо Кличко, а також інші бійці будуть включені в Британську антидопінгову програму. Англійське агентство відстежує щоденне місцезнаходження всіх британський боксерів, а також тих, хто збирається битися на території Королівства, і у будь-який час може приїхати з перевіркою. «Вони знають, де я проводжу кожну ніч, — зазначив Джошуа. – Я хочу, щоб ми обоє пройшли тестування WADA, хоча ясна річ, що за вісім тижнів підготовки ніхто не буде вживати заборонені препарати».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа пройде в Лондоні на легндарному стадіоні «Уемблі» 29 квітня. «Наживо» спостерігати за поєдинком українця і британця зможуть 90 000 глядачів. Це рекордний показник для Великобританії в післявоєнній історії боксу.