Кличко: "Бій з Джошуа приваблює аудиторію, тому що в ньому багато питань"

Український боксер на прес-конференції в Нью-Йорку, яка анонсувала запланований на 29 квітня поєдинок проти Ентоні Джошуа, поділився своєю думкою про те, чому майбутній бій користується таким величезним інтересом, повідомляє Братство Кличко.

Володимир Кличко, роздавши компліменти своєму майбутньому супернику і його промоутеру, зазначив питання, яке задають йому занадто часто: «Чи не пізно він зголосився на такий бій».

Читайте такожБій Кличко – Джошуа буде транслюватися в 150 країнах світу«Едді (промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн) сказав, що Ентоні буде найбільшою зіркою в боксі. Можливо. Можливо, ні, — зазначив Володимир. – Я сподіваюся, ви збудували плани битися з Вайлдером, минаючи мене, чи інших суперників. Розумію, плани. Розумію, амбіції. Добре бути молодим і амбітним – в даному випадку я кажу про Едді Хірна і Ентоні Джошуа. Наш майбутній бій з Джошуа приваблює аудиторію, оскільки в ньому є багато питань. Кожен, напевно, задає два найпопулярніших. Чи не зарано це для Ентоні? І чи не занадто пізно це для мене?».

«Все дуже просто, - каже Володимир. - В даний час існує тільки два кроки. Перший - це мета, яку я поставив перед собою: стати триразовим чемпіоном світу. Другий крок - одержимість. Це означає, що я живу і дихаю цією ідеєю. І це мій шанс. Як то кажуть, у мене є тільки один постріл і він повинен бути точним. Один постріл, один шанс, одна жертва - більше нічого ».

Володимир з повагою відгукується про свого майбутнього суперника, кажучи, що Джошуа схожий на нього. «В деякому роді вважаю Джошуа своїм відображенням, - зізнався Володимир. - Я теж був на вершині, а зараз, як людина старшого віку, ви можете зрозуміти і спрогнозувати, що буде робити хтось інший, з огляду на той досвід, який у вас є. Цей досвід не можна купити в магазині, щоб отримати його, потрібно через багато пройти. Це те, що я бачу в Ентоні. Він до певної міри копія мене, просто з іншим поглядом. Він виразно нагадує мене, і в певному сенсі я можу повністю прочитати його ».

Говорячи про свій «простій», Володимир зазначив, що задоволений можливістю трохи перевести дух. «Перший раз у моїй професійній кар'єрі у мене був рік без боїв. Це не означає, що я не тренувався, але я не виходив в ринг для офіційного бою. Озираючись назад, думаю, що це була хороша ситуація. У мене був час, щоб відновитися. Відновити моє тіло, мій розум і мою мотивацію, оскільки я був як білка в колесі: 14 років без перерви я жив в напруженому графіку - тренування, бої, тренування, новий поєдинок. Це дуже складно. Так що, озираючись назад, я можу сказати, що безумовно насолоджувався цією перервою », - зазначив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко – Джошуа пройде в Лондоні на стадіоні «Уемблі» 29 квітня. На кону в поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO.