Бій Кличко – Джошуа поб'є рекорд Великобританії за кількістю проданих платних трансляцій - промоутер

Промоутер чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джошуа – Едді Хирн – вважає, що поєдинок його підопічного з Володимиром Кличком, запланований на 29 квітня, поб'є британський рекорд за кількістю проданих платних трансляцій, повідомляє Братство Кличко.

«Коли ми продали останній квиток онлайн в поки що заключній партії, ми мали ще 34 000 осіб в «листі очікування», — цитує Хірна Вoxingnewsonline. – Так, попит на бій Фроч – Гроувз був теж дуже великим, проте те, що відбувається зараз, це просто неймовірно. Це не перебільшення: ми могли б продати «Уемблі», кілька разів».

Читайте такожЗаради бою Кличко – Джошуа місткість "Уемблі" збільшили до 90 тисяч місць«Думаю, що бій Кличко – Джошуа поб'є рекорд Великобританії за pay-per-view, який тримається на рівні близько 1,15 млн. якби цей поєдинок проходив на арені «O2», яка вміщує 16 000 глядачів, ми вийшли на цифру 74 000 осіб, готових придбати платну трансляцію. Бій Фроч – Гроувз зробив понад 800 000 pay-per-view, тому, враховуючи статус Джошуа і Кличко, їх поєдинок може реально побити всі рекорди".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко — Джошуа пройде 29 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі", місткість якого на час бою, враховуючи неймовірний ажіотаж перед поєдинком, збільшили до 90 000. Перші 80 000 квитків на поєдинок у загальній складності було продано за кілька годин.