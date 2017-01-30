Бій Кличко – Джошуа транслюватиметься у 150 країнах світу

Трансляцію бою Володимира Кличка і Ентоні Джошуа, який відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі», зможуть побачити телеглядачі більш ніж 150 країн світу, повідомляє Братство Кличко з посиланням на німецькі ЗМІ.

Поки невідома доля транслятора в США, так як Джошуа пов'язаний контрактом з Showtime, а Кличко – з HBO. Як заявляв менеджер британського боксера Едді Хирн, обидва канали зацікавлені в показі бою: «Обидва канали проявляють інтерес до бою, і я думаю, що ми зможемо досягти згоди».

Читайте такожБій Кличко – Джошуа увійшов до трійки найбільш очікуваних поєдинків 2017-го рокуЗа словами керуючого директора Klitschko Management Group (KMG) Бернда Бенте, майбутній поєдинок один з найважливіших у 20-річній професійній кар'єрі Володимира Кличка. «Цей бій дуже багато значить для Володимира, — наводить слова Бенте ran.de. – За значущістю, він не поступається двом чемпіонських боїв проти Кріса Берда (200-й і 2006-й рр..), першому поєдинку проти Семюела Пітера (2005), зустрічі з Русланом Чагаєвим (2009) і об'єднавчим боїв проти Султана Ібрагімова (2008) і Девіда Хея (2011). Володимир, як завжди, сумлінно підходить до поєдинку і в лютому вирушить у тренувальний табір для безпосередньої підготовки до бою».

Як повідомляв УНІАН, у поєдинку Кличко – Джошуа на кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA і IBO в суперважкій вазі, Вживу подивитися за битвою українського і британського боксерів зможуть 90 000 глядачів – це рекордний показник в післявоєнній історії боксу у Великобританії.