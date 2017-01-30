Суд у допінговій справі Тайсона Ф'юрі розпочнеться 6 лютого

6 лютого почнуться слухання у допінговій справі колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі, повідомляє Boxing News з посиланням на британське видання The Mirror.

Допінг-проби, взяті у боксера ще на початку 2015 року, показали наявність в організмі слідів забороненого препарату - анаболічного стероїду нандролон.

Нагадаємо, що крім звинувачення в прийомі нандролон, Тайсон Ф'юрі також звинувачується в прийміть кокаїну - сліди цього наркотичного засобу знайшли у нього в вересні 2016 року. Сам Ф'юрі визнав, що вживав кокаїн, а звинувачення в прийомі нандролону відкидає.

Читайте такожТайсон Ф'юрі заявив, що не збирається повертатися до боксу в найближчі 10 роківФ'юрі усвідомлює, що якщо буде доведена його вина в допінговому скандалі із застосуванням анаболічного стероїду нандролон, його кар'єра може бути завершена.

“Тайсон має намір очистити своє ім'я. У нього був важкий рік, і він знає, що ці слуханняможуть завершити його кар'єру. Він має намір розповісти чиновникам все, що знає", - сказав джерело британського видання.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Тайсон Ф'юрі став чемпіоном світу з боксу, перемігши за очками українця Віталія Кличка одноголосним рішенням суддів. У 2016-му році дві спроби бою-реваншу були зірвані з вини британського боксера.