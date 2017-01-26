Легендарний боксер де ла Хойя заарештований у США за водіння автомобіля у нетверезому стані

Екс-чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар де ла Хойя влип у неприємну історію в США, де легенду світового боксу заарештували в передмісті Лос-Анджелеса, повідомляє Обозреватель із посиланням на TMZ Sport.

Інцидент стався о другій годині ночі в Пасадені. Офіцер поліції зупинив автомобіль Land Rover, за кермом якого був 43-річний де ла Хойя. Приводом для зупинки транспортного засобу стало перевищення швидкості.

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Оскар де ла Хойя — американський боксер-професіонал, який виступав у першій середній ваговій категорії. Олімпійський чемпіон 1992 року в категорії до 60 кілограмів. Чемпіон світу у другій напівлегкій (версія WBO, 1994), легкій (версія WBO, 1994-1995; версія IBF, 1995), першій напівсередній (версія WBC, 1996-1997), напівсередній (версія WBC, 1997-1999; версія WBC, 2000), першій середній (версія WBC, 2001-2003 2006-2007; версія WBA, 2002-2003) і середній (версія WBO, 2004) вагових категоріях. Кращий боксер незалежно від вагової категорії (1997-1998) за версією журналу «Ринг». Прізвисько — «Золотий хлопчик» (Golden Boy). 15 квітня 2009 року на прес-конференції в Лос-Анджелесі оголосив про завершення кар'єри професійного боксера.