Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається повертатися до боксу в найближчі 10 років

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі написав у Твіттері, що планує повертатися на ринг в найближчі 10 років.

"Усім, хто запитує про моє повернення: не передбачаю нічого такого в найближчі 10 років. Можливо, повернуся в стилі Джорджа Формана в іншу еру", – написав Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Тайсон Ф'юрі був дискваліфікований після того, як в його допінг-тесті були знайдені сліди кокаїну. За кілька годин до дискваліфікації британець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBO.

For all those asking about my comeback, I don't see anything in the next 10 years, might do a @GeorgeForeman come back in another era