Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається повертатися до боксу в найближчі 10 років

11:11, 25 січня 2017
Бокс
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Тайсон Ф'юрі зробив чергову скандальну заяву.

Тайсон Ф'юрі / Reuters

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі написав у Твіттері, що планує повертатися на ринг в найближчі 10 років.

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"Усім, хто запитує про моє повернення: не передбачаю нічого такого в найближчі 10 років. Можливо, повернуся в стилі Джорджа Формана в іншу еру", – написав Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Тайсон Ф'юрі був дискваліфікований після того, як в його допінг-тесті були знайдені сліди кокаїну. За кілька годин до дискваліфікації британець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBO.

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