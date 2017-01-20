Менеджер Кличка: Інтерес до бою з Джошуа настільки великий, що могли б претендувати на світовий глядацький рекорд

Менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте прокоментував новину про рекорд за часом продажу квитків на бій з Ентоні Джошуа, повідомляє Братство Кличко з посиланням на BILD.

«Це найприбутковіший бій з усіх, що коли-небудь проходили в Європі, - цитує Бенте видання. – Попит на квитки був настільки великий, що ми, звичайно, могли б замахнутися на глядацький рекорд в боксі».

В свою чергу, менеджер Джошуа Едді Хірн зазначив, що бій збере найбільшу для боксерських поєдинків глядацьку аудиторію в Англії: «Ми могли б продати «Уемблі» двічі».

Читайте такожБій Джошуа - Кличко побив рекорд "Уемблі" за кількістю проданих квитківЗазначимо, що рекорд Великобританії в номінації «Найбільш відвідувана боксерська подія» поки що належить реваншу Карла Фроча і Джорджа Гроувза: влітку 2014 року їх бій на "Уемблі" відвідали 80 тисяч фанатів. Якщо ж говорити про світові рекорди, то тут поза конкуренцією поєдинок, що відбувся в серпні 1941 року на стадіоні «Джунеу Парк» в Мілуокі (США) між Тоні Зейлом і Біллі Прайором, який зібрав 135 тисяч глядачів. Правда, вхід на арени був безкоштовним. Якщо ж говорити про «платні поєдинки», то взимку 1993-го року 132 247 глядачів прийшли на стадіон «Ацтека» в Мехіко й стали свідками перемоги Чавеса над Грегом Хаугеном.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі».