Баду Джек залишив вакантним титул WBC і перейшов в напівважку вагу

Баду Джек направив до Всесвітньої боксерської ради (WBC) офіційне звернення, в якому повідомив, що залишає вакантним титул чемпіона світу в другій середній вазі у зв'язку з переходом в напівважку вагу, повідомляє ringside24.com.

14 січня в Брукліні Джек провів поєдинок проти чемпіона світу за версією IBF Джеймса ДіГейла. Зустріч завершилася внічию рішенням більшості суддів й обидва боксери зберегли свої чемпіонські пояси. Сам Джек після поєдинку висловив невдоволення рішенням суддів, вважаючи, що його засудили.

Джек - громадянин Швеції гамбійського походження. Є єдиним боксером, що коли-небудь представляли Гамбію на Олімпійських іграх. Професійну кар'єру розпочав у 2005 році, провів 24 бої - 20 перемог (12 нокаутом), 3 нічиїх, 1 поразка.