Алі Башир: Кличко старіє, але може перемогти за рахунок досвіду

Другий тренер українського суперважковаговика Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що його підопічному буде важко протистояти чемпіону IBF британцю Ентоні Джошуа, повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на інтерв'ю тренера Bayloric Worldwide Television.

Читайте такожБій з Кличком буде дуже важким для Джошуа - промоутер«Володимир старіє, потрібно бути реалістами. Кличко буде складно перемогти, тому що Джошуа — молодий, непереможений чемпіон, який дуже сильний фізично і володіє сильним ударом. Скільки йому років? 29? 28? (27. — Прим. «Чемпіонату».) Володимиру буде вже 41 на момент бою. Але чи може досвід Володимира переважити переваги Джошуа? Може. Він пройшов усе: він падав, на ньому ставили хрест — а він повернувся і 10 років керував дивізіоном», — зазначив Алі Башир.

Як повідомляв УНІАН, бій за титул чемпіона світу відбудеться 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".