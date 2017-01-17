Бій Джошуа - Кличко побив рекорд "Уемблі" за кількістю проданих квитків

Титульний бій між українцем Володимиром Кличком і британським чемпіоном за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа викликав справжній ажіотаж у Великобританії, повідомляє Братство Кличко.

Шалений ажіотаж серед фанатів призвів до того, що квитки на майбутній об'єднувальний поєдинок за титули WBA Super, IBF, IBO були розкуплені в цілому за 3-4 години. І це при тому, що легендарний стадіон "Уемблі", де пройде бій, вміщує в себе 80 тисяч глядачів. Нагадаємо, що продажі квитків на майбутній супербій велися в два етапи і кожен раз продаж не проходив більше двох годин.

Читайте такожБританські експерти вірять в перемогу Джошуа над КличкомНапередодні був викуплений залишок у кількості 40 тисяч квитків. Друга партія квитків, за інформацією промоутерської компанії Едді Херна "Matchroom Boxing", була просто знесена в межах однієї години, коли вони надійшли у продаж, а загальна кількість проданих квитків в даний час вже перевищує рекорд, встановлений чемпіоном світу у суперсередній вазі Карлом Фрочем в матчі-реванші проти Джорджа Гроувза в 2014 році на тому ж "Уемблі".

Промоутер Едді Херн заявив: "Попит на квитки на бій Кличка проти Джошуа просто феноменальний! Це, безумовно, найбільший бій в історії британського боксу і ми б без проблем продали "Уемблі" двічі. Ми подали запит у раду мерії, щоб збільшити потужності ще хоча б на 5000 квитків. Ми впевнені в позитивній відповіді, так що чекайте найближчим часом від нас подальших новин".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному лондонському стадіоні Уемблі.