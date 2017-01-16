Бій з Кличком буде дуже важким для Джошуа - промоутер

Промоутер чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа Едді Херн вважає, що бій з українцем Володимиром Кличком буде дуже непростим випробуванням для Джошуа, повідомляє Boxing News з посиланням на Boxing Scene.

"Бій з Кличком буде дуже складним, на мою думку. Люди кажуть, що Ентоні великий фаворит, але він буде битися з Кличком! Ф'юрі - це не Джошуа. У нього незручний, нестандартний стиль. Джошуа буде знаходитися перед Кличком і наносити удари. Я думаю, що шанси в цьому бою - 50 на 50", - сказав Едді Херн.

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Як повідомляв УНІАН, бій з Джошуа стане першим для Кличка після півторарічної перерви. У листопаді 2015 року він втратив усі свої титули чемпіона світу, програвши британцеві Тайсону Ф'юрі за очками, одноголосним рішенням суддів. Дві спроби організувати бій-реванш у 2015-му році обернулися провалом через травми і психологічні проблем Ф'юрі, який до того ж приймав допінг.