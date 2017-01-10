Тренер Кличка не вважає Джошуа фаворитом у поєдинку з українцем

Відомий американський фахівець Джеймс Алі Башир, другий тренер Володимира Кличка і головний тренер Олександра Усика, в ексклюзивному коментарі, поділився своєю думкою щодо фаворита в майбутньому мегафайті між британським чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа та екс-чемпіоном світу українцем Володимиром Кличком, повідомляє Братство Кличко.

"Сонні Лістон і Джордж Форман були "величезними" і були великими фаворитами перед боєм з Мохаммедом Алі, вони повинні були побити Алі, а Марвін Хаглер повинен був побити Шугара Рея Леонарда.

Читайте такожБританські експерти вірять в перемогу над Джошуа КличкоЗазвичай фаворити такі ж молоді і сильні, висхідні зірки, такі як Ентоні Джошуа і він повинен бути фаворитом, але все ж Кличко буде самим кращим і самим розумним бійцем, з яким Джошуа доведеться зіткнутися.

Джошуа доведеться бути дуже обережним" не робити "будь-яких" помилок, які дозволили б Володимиру посадити його і розстріляти своїми пострілами в упор або ми будемо знову говорити про те, що буде в їх повторному матчі і вже обговорювати як пройде реванш Кличко vs. Джошуа!", — заявив Джеймс Алі Башир.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".