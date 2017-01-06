Ломаченко може битися з чемпіоном світу за версією WBA

Дану інформацію також підтвердила представниця боксера Лесбіа Де Мосс. За її словами, Корралес готовий боксувати з Ломаченко, проте бій відбудеться, тільки якщо панамцю зроблять дійсно цікаву пропозицію.

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«Ми хочемо провести 1-2 захисти титулу в цьому році. Якщо з'явиться можливість проведення об'єднавчого бою з Василем Ломаченко - ми готові, але тільки якщо буде цікава пропозиція. Хочемо трохи більш легкого бою після двох поєдинків з Такаші Учиямой. Поговоримо з WBA, щоб знайти прийнятного опонента», - заявила Де Мосс.